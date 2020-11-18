يُعقد جهود السلام.. ألمانيا تحذر من سحب القوات الأمريكية في أفغانستان

علقت ألمانيا، على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حول إصدار أمر بسحب قواته من أفغانستان قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير، مؤكدًا أنه سيصعب جهود السلام في البلاد.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأربعاء، إن الانسحاب المبكر للقوات من أفغانستان قد يُعقد محادثات السلام بين الحكومة في كابول وطالبان.

وأضاف "يظل من المهم للغاية بالنسبة لنا ألا نعرض ما وصلنا إليه حتى الآن للخطر، وذلك من خلال اتخاذ أي إجراءات متهورة".

وكانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية قد أفادت، الاثنين، بأن ترامب، سيصدر أمرا رسميا لقادة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بسحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، إشعارًا للقادة العسكريين باسم "أمر تحذيري" للبدء في التخطيط لخفض عدد القوات في أفغانستان والعراق إلى 2500 جندي بحلول 15 يناير المقبل.

وأكد مسئولون وجود ما يقرب من 4500 جندي أمريكي في أفغانستان و 3000 جندي في العراق. ولم يستجب البنتاجون للتعليق عما نقلته شبكة "سي.إن.إن" عن مصادرها العسكرية.

وبعدها أعلن البنتاجون أنه من المقرر خفض القوات الأمريكية إلى 2500 في أفغانستان و2500 في العراق، مع العلم أنه يوجد حاليًا حوالي 4500 جندي أمريكي في أفغانستان و 3000 في العراق.