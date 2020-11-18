حكام تيجراى : قوات إثيوبيا تواجه الجحيم فى الإقليم ولن نركع أبدا

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الحكام فى بيان : "تيجراى هى الآن جحيم لأعدائها.. وشعب تيجراى لن يركع أبدا".

وأضاف بيان حكام تيجراى، بحسب "سبوتنيك" : "سيشهد العالم الأوسع قريبا على الانتصارات المذهلة، التى حققها شعب تيجراى وحكومته". وتابع "محاولة حكم شعب تيجراى بالقوة أشبه بالسير على الجمر .. تيجراى ستكون مقبرة المعتدين وليس ساحتهم".

واتهم زعماء تيجراى فى بيان مطول القوات الحكومية باستهداف مدنيين وكنائس ومنازل وقطع خدمات الإنترنت والكهرباء والبنوك.

وأضاف البيان أن مئات الآلاف أجبروا على التخلى عن منازلهم.

وواصل البيان : قوات تيجراى تمكنت رغم ذلك من الاستيلاء على دبابات ومدفعية وستتمكن قريبا من إخراج أعدائها رغم تفوقهم العددى.

وتقول الجبهة إن أبى أحمد الذى كان قائدا عسكريا سابقا فى الإقليم وشريكا سياسيا يضطهد جماعتهم العرقية ويعزل المسؤولين الذين ينتمون لها من المناصب الأمنية والحكومية البارزة منذ توليه السلطة فى 2018.

هذا وأودى الصراع فى تيجراى بحياة المئات، وربما الآلاف، من الجانبين ودفع نحو 30 ألفا للفرار إلى السودان وأثار الشكوك حول سمعة أبى أحمد.