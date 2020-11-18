جبهة تحرير تيجراي: شعبنا لن يركع أبدًا وأرضنا ستكون جحيمًا للجيش الإثيوبي

توعدت قوات جبهة تحرير تيجراي، اليوم الأربعاء، قوات الجيش الإثيوبي بـ "الجحيم"، وذلك في ظل تقدم قوات الجيش باتجاه عاصمة إقليم تيجراي.

وتسببت الحرب في تيجراي بنزوح نحو 30 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان، وسط تساؤلات حول ما إذا كان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام قادرًا على لم شمل الجماعات العرقية المنقسمة التي لا تحصى في بلاده، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتجاهل آبي أحمد الدعوات الدولية لعقد مفاوضات مع جبهة تحرير تيجراي ووقف الحرب العنيفة المستمرة منذ نحو أسبوعين.

واستولت قوات تحرير تيجراي على دبابات ومدفعية في سلسلة انتصارات على الجيش الإثيوبي رغم فقدانها عدد من مقاتليها بشكل كبير.

وقالت الجبهة: "تيجراي الآن أصبحت جحيمًا لأعدائها. شعب تيجراي لن يركع أبدًا".