توعدت قوات جبهة تحرير تيجراي، اليوم الأربعاء، قوات الجيش الإثيوبي بـ "الجحيم"، وذلك في ظل تقدم قوات الجيش باتجاه عاصمة إقليم تيجراي.
وتسببت الحرب في تيجراي بنزوح نحو 30 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان، وسط تساؤلات حول ما إذا كان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام قادرًا على لم شمل الجماعات العرقية المنقسمة التي لا تحصى في بلاده، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.
وتجاهل آبي أحمد الدعوات الدولية لعقد مفاوضات مع جبهة تحرير تيجراي ووقف الحرب العنيفة المستمرة منذ نحو أسبوعين.
واستولت قوات تحرير تيجراي على دبابات ومدفعية في سلسلة انتصارات على الجيش الإثيوبي رغم فقدانها عدد من مقاتليها بشكل كبير.
وقالت الجبهة: "تيجراي الآن أصبحت جحيمًا لأعدائها. شعب تيجراي لن يركع أبدًا".
دعت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أطراف الصراع في إثيوبيا إلى وقف التصعيد فورًا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "ندين بشدة هجوم جبهة التحرير في تيجراي على إريتريا ومحاولة تدويل الصراع".
وأضاف "ندعو جبهة تحرير تيجراي والسلطات الإثيوبية لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد وإحلال السلام وحماية المدنيين".
وحذرت الأمم المتحدة، من أزمة إنسانية منتظرة جراء القتال الدائر عند الحدود بين إثيوبيا والسودان، في إقليم تيجراي الإثيوبي، مشيرة إلى أن عدد اللاجئين الإثيوبيين ارتفع إلى نحو 30 ألف لاجئ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جبهة تحرير تيجراي: شعبنا لن يركع أبدًا وأرضنا ستكون جحيمًا للجيش الإثيوبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.