نتنياهو: السلام مع البحرين يقوم على أسس سليمة وجاء بدعم ترامب

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن السلام مع البحرين يقوم على أسس سليمة، مشيرا إلى أنه تم توقيع 3 اتفاقيات سلام في خلال 6 أسابيع فقط.

وأعلن نتناهو، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي والبحريني، عن بدء تبادل السفر بين كل من إسرائيل والبحرين.

واضاف أن الاتفاق الذي تم بين البحرين وإسرائيل، لم يمكن يتم توقيعه إلا بدعم إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأعرب نتنياهو عن تقديره لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودوره الكبير في دعم إسرائيل.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والبحريني عبد اللطيف الزياني اليوم.