حكم تاريخي.. حبس رجل أعمال ووزيرين سابقين 19 عاما بالجزائر

أصدرت محكمة جزائرية اليوم الاربعاء أحكاما بادانة رجل الاعمال محيي الدين طحكوت وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين بتهم فساد تتعلق بتبيض الأموال ومنح مزايا غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.

وقضي القضاء الحزائري علي رجل الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت اليوم بـ14 سنة مع الشغل والنفاذ في قضية الإمتيازات غير المستحقة فيما تم إدانة كل من الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بـ5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

كما تم الحكم على ابنه بلال طحكوت بـ 3 سنوات منها 18 شهرا غير نافذة، فيما تم الحكم على ناصر طحكوت عام موقوفة النفاذ، بالإضافة إلى حميد طحكوت بـ3 سنوات منها 18 شهر غير نافذة.

اما رشيد طحكوت فتم الحكم عليه بـ5 سنوات حبسا منها سنتين غير نافذة.

أما الوزراء المتهمون فقد تم الحكم على كل من عمار غول ويوسف يوسفي بـ18 شهرا غير نافذة، فيما تم تأييد الحكم بالبراءة لعبد الغني زعلان.

كما تم الحكم على بوذراع عبد الحق المدير العام الاسبق للخدمات الجامعية بعامين حبسا تأييد للحكم المستأتف، أما باقي المتهمين لذين أدينوا بعام موقوفة النفاذ بمحكمة سيدي امحمد قضى المجلس بتأييد الحكم في حقهم.

وقضت المحكمة الجزائرية أيضا بأدانة والي سكيكدة السابق بن حسين فوزي بــ 18 شهرا غير نافذة تقاسمها مع المتهم محارب