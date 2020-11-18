بومبيو: اتفاق اسرائيل والبحرين سيبقي على عزلة إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين سيبقى على إيران في عزلة حتى تقوم بتغيير سلوكها.

وقال بومبيو في لقاء مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إن الولايات المتحدة ساعدت في تحقيق اتفاقيات السلام الأخيرة.

في نفس السياق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن السلام مع البحرين يقوم على أسس سليمة، مشيرا إلى أنه تم توقيع 3 اتفاقيات سلام في خلال 6 أسابيع فقط.

واضاف أن الاتفاق الذي تم بين البحرين وإسرائيل، لم يكن يتم توقيعه إلا بدعم إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأعرب نتنياهو عن تقديره لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودوره الكبير في دعم إسرائيل.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والبحريني عبد اللطيف الزياني اليوم.