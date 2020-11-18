وزير الدفاع الأمريكي يعلق على سحب القوات من العراق وأفغانستان

أكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر، اليوم الأربعاء، ان خفض القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق، سيتم بشكل يحمي الجنود والإنجازات.

وأعلن ميلر، أمس الثلاثاء، بدء سحب جزء من القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق. وقال في بيانه: "بدء سحب جزء من القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق خلال الساعات المقبلة".

وأضاف: "خفض عدد القوات الأمريكية في العراق من 3200 إلى 2500 وفي أفغانستان من 5000 إلى 2500".

وأوضح ميلر أن قرار خفض القوات اتخذ بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين.

وعارض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، في وقت سابق من اليوم، خطة إدارة ترامب، لسحب المزيد من القوات من الشرق الأوسط.

وحذر "ماكونيل" من أن سحب القوات سيضعف الولايات المتحدة، ويقوي أعداءها، ويمحو انتصارات إدارة ترامب في الشرق الأوسط على مدى السنوات الأربع الماضية، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية.