وزير الخارجية العراقي يكشف عدد الجنود الأمريكان المغادرين لبلاده

كشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن اتفاق بلاده مع واشنطن على سحب 500 جندي أمريكي من الأراضي العراقية.

وقال حسين، إنه بناءً على اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تم الاتفاق على الإبقاء على 2500 جندي أمريكي فقط في العراق.

يشار الي ان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، روبرت أوبراين، أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في عودة جميع القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق بحلول مايو المقبل.

جاء تصريح أوبراين للصحفيين بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تقليص القوات في كل من أفغانستان والعراق بحلول 15 يناير أي قبل 5 أيام من مغادرة ترامب لمنصبه.

وقال أوبراين: بحلول شهر مايو يأمل الرئيس ترامب في أن يكونوا جميعا قد عادوا إلى منازلهم بأمان.