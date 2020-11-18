زعماء تيجراي لـ أبي أحمد: لن نستسلم وأرضنا مقبرة للمعتدين

أكد حكام إقليم تيجراي الإثيوبي، اليوم الأربعاء، على رفضهم الاستسلام لقوات الحكومة الاتحادية، مشيرين إلى ثقتهم في الانتصار بالنهاية.

وقال الحكام في بيان نقلته وكالة رويترز: "تيجراي هي الآن جحيم لأعدائها...وشعب تيجراي لن يركع أبدا".

وأضاف البيان: "سيشهد العالم الأوسع قريبا على الانتصارات المذهلة، التي حققها شعب تيجراي وحكومته". وتابع "محاولة حكم شعب تيجراي بالقوة أشبه بالسير على الجمر ... تيجراي ستكون مقبرة المعتدين وليس ساحتهم".

وتسببت الحرب في تيجراي بنزوح نحو 30 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان، وسط تساؤلات حول ما إذا كان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام قادرًا على لم شمل الجماعات العرقية المنقسمة التي لا تحصى في بلاده، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتجاهل آبي أحمد الدعوات الدولية لعقد مفاوضات مع جبهة تحرير تيجراي ووقف الحرب العنيفة المستمرة منذ نحو أسبوعين.

واستولت قوات تحرير تيجراي على دبابات ومدفعية في سلسلة انتصارات على الجيش الإثيوبي رغم فقدانها عدد من مقاتليها بشكل كبير.