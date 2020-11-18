العراق يسجل 2349 إصابة جديدة بـ كورونا و43 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصحية في العراق، اليوم الأربعاء، تسجيل 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و43 حالة وفاة.
من ناحية أخرى، كشفت شركة فايزر الأمريكية، الأربعاء، عن ارتفاع نسبة فعالية لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه إلى 95%.
وذكرت الشركة أن تحليلا نهائيًا لتجربة المرحلة الثالثة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا أثبت أنه فعال بنسبة 95٪ في الوقاية من فيروس كورونا، حتى عند كبار السن.
وأكدت أنه لم يتسبب في مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
والأسبوع الماضي، أعلنت شركتا فايزر وبايو إن تيك Pfizer وBioNTech، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.
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