نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبحث آخر المستجدات.. السفير دياب اللوح يستقبل نظيره البولندي بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، سفير جمهورية بولندا السفير "ميهاو وابيندا"، اليوم الأربعاء في مقر السفارة.

وتطرق السفير دياب اللوح مع نظيره عن آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية ، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا والتي تتجاوز كافة المواثيق والقوانين الدولية ، خاصة استمرار توسع الاستيطان الإسرائيلي بالقدس الشرقية بهدف تغيير الواقع السكاني و العبث بالهوية الفلسطينية ، تلك الإجراءات التي تُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي و قرارات الشرعية الدولية .

وأكد السفير دياب اللوح حرص سيادة الرئيس محمود عباس على الدفع بعملية السلام قدما في إطار مبادرة سيادة الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، استنادًا إلى القرارات الأممية والمرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وذلك وفق آلية متعددة الأطراف، حيث طرح سيادته المبادرة في عدة محافل دولية في فبراير 2018 وفبراير 2020 وآخرها في أيلول 2020 خلال الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة .

بدوره أثنى السيد وابيندا على العلاقات المتبادلة بين البلدين، مؤكدا على ضرورة استمرار التعاون في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك .