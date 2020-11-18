العالم يسجل أكبر عدد يومى للوفيات بسبب كورونا

وبلغ الرقم القياسى السابق للوفيات اليومية جراء فيروس كورونا، 10.733 حالة، فى الرابع من نوفمبر الجارى، وفقا لإحصاء "رويترز".
وسجلت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من الجائحة على مستوى العالم، ما مجموعه 11.38 مليون حالة إصابة بكورونا، و248.574 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس، منذ بدء تفشى الجائحة وحتى الآن.
كما تسبب فيروس كورونا منذ انتشاره، بـ166.699 حالة وفاة فى البرازيل، وأدى إلى وفاة 130.993 حالة وفاة فى الهند، حيث أن هاتين الدولتين، سجلتا وفيات أعلى من مئة ألف، منذ تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس فى مدينة ووهان الصينية، فى يناير لماضى.
وسجلت قارة أوروبا نحو ربع الوفيات فى العالم البالغ إجماليها 1.3 مليون حالة، وكان أكبر عدد من الوفيات فى القارة فى بريطانيا، حيث سجلت أكثر من 50 ألف حالة وفاء إثر فيروس كورونا، تلتها إيطاليا بتسجيل 46.464 حالة وفاة، وثم فرنسا 46.273 حالة وفاة، بسبب هذا الفيروس.
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