شاهد من أهله.. اللاجئون السوريون ضحايا اضطهاد واستعباد أردوغان

اعتبر الرئيس التركى استضافة بلاده لأكثر من 3.5 مليون سورى أمرا يدعو للفخر والتباهى فى أكثر من موقف، فيما خرجت صحف تركية لتكشف المستور من داخل المجتمع، إذ يتعرض اللاجئون فى بلاد أردوغان بدعم ومباركة حكومية لأزمات كثيرة أبرزها الاضطهاد والتمييز والاستعباد والأجور غير العادلة.

وبعنوان "السوريون فى تركيا.. إليكم الحقيقة"، قال الكاتب ماهير أجار، فى صحيفة سوزوجو التركية، إن اللاجئين الذين فروا من الحرب الأهلية تم التعامل معهم فى داخل تركيا كضيوف فى البداية ولكن مناخ التعصب ساد بعد ذلك، مشيرا إلى أن عدد السوريين فى البلاد بلغ 3 ملايين و 613 ألفًا و 644 بحسب الأرقام المعلنة فى 13 يونيو 2019.

الكاتب التركى أكد إصرار وزارة داخلية أردوغان على مصطلحات مثل "دمج اللاجئين" بينما تستمر الجرائم ضد السوريين ويزداد الحنق والتعصب والكراهية داخل المجتمع تجاههم، مشيرا إلى استغلال السوريين فى العمل بأجور متدنية واستغلال حاجاتهم دون وضع حاية لهم من الحكومة التركية رغم كثرة الشكاية فى هذا الأمر.

ومن بين وقائع الكراهية، ما سرده موقع "كرونوس" الإخبارى التركى، أن صبيًا سوريًا يبلغ من العمر 14 عامًا قُتل فى جريمة كراهية مزعومة فى طريقه إلى العمل، 20 أكتوبر ، فى محافظة قونية بوسط تركيا.

كان الطفل لاجئًا فى تركيا وعمل خياطًا، كان فى طريقه للعمل مع شقيقه عبد الرحيم المنصور الذى كان مكان عمله فى نفس المنطقة، وكان الأولاد ينزلون من الترام عندما واجهتهم مجموعة من الشباب، فبدأت الإساءة إلى الأطفال وتمادوا حتى تحولت المواجهة اللفظية إلى جدال محتدم ثم إلى قتال، وحاول الأخوان الهروب بالركض فى زقاق، لكنهم لم يتمكنوا من اجتياز المجموعة، وطُعن الطفل فى صدره، وتوفى متأثرا بجراحه فى المستشفى.

التستر على جرائم تحرش

يقول الموقع الإخبارى: "استُهدف اللاجئون السوريون فى تركيا بشكل متزايد بخطاب الكراهية وجرائم الكراهية ويتم إلقاء اللوم عليهم فى العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية فى تركيا".

فيما رصدت صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة وقائع تحرش تسترت عليها الحكومة تماما، وقالت إن مدينة "ديار بكر" شهدت إحدى هذه الوقائع، فبينما هربت سيدة سورية من الحرب الأهلية فى سوريا مع زوجها وأطفالها وقعت ضحية للتحرش فى تركيا، وقدمت شكوى ضد المضايقات المزعومة من قبل أحد الأفراد، ولم تتم مقاضاته أو مجرد التحقيق من قبل مكتب المدعى العام.

تضيف الصحيفة: "يُزعم أن التحقيق أُغلق تحت تأثير م.ن شقيق ر. ن، الذى كان مدير فرع الأمن، حتى بضعة أشهر مضت، ولم يتم قبول التهم محل التحقيق، بل تعرض أفراد فى أسرة السيدة السورية للتهديد بترحيلهم وفصلهم من العمل إن لم يصمتوا".

أردوغان قبض الثمن

وأكد الكاتب البريطانى كون كوجلين، فى مقال له بصحيفة "تليجراف" البريطانية، أن أردوغان يعتقد أن لديه الحق فى الشعور بالضيق من العبء الهائل الذى عانت منه بلاده نتيجة استضافة اللاجئين، إلا أنه يوضح أن أردوغان قبض الثمن، حيث وقفت أوروبا إلى جواره بمنحه مليارات الدولارات لاستضافة اللاجئين.

وصحيفة "ويست فرانس" أوضحت أن السوريين فروا من ويلات الحرب لتركيا ظنا منهم أنهم سيجدون وطنا بديلا لكنهم اصطدموا بحالة احتقان سببها أزمة اقتصادية.

أضافت أن السوريين فروا من ويلات الحرب إلى تركيا ظنا منهم أنهم سيجدون وطناً بديلا، إلا أنهم اصطدموا بحالة من الاحتقان ناتجة عن أزمة اقتصادية، بعد أن شجّع أردوغان السوريين على مغادرة وطنهم كمحاولة لاستخدامهم كورقة ضغط فيما بعد على أوروبا.

ترحيل إجبارى

وبعدما أنهك السوريين واتنفذ كل قواهم، أجبر أردوغان اللاجئين السوريين على الرحيل قسرا إلى مناطق العنف، ليكونوا وقودا فى حربه ضد الأكراد وضد النظام السورى لاحتلال الجزء الشمالى من سوريا وتأمين حدوده، مستعينا بالإرهابيين والمتطرفين والمرتزقة.

وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستى"، فى تقرير، إن تركيا ترسل قسرا لاجئين سوريين إلى منطقة سورية بالقرب من الحدود حيث تهدف إلى إقامة "منطقة آمنة" رغم أن الصراع هناك لم ينته بعد.

وتشير المنظمة الدولية إلى أن أنقرة جعلت أكثر من 350 ألف لاجئ سورى يعودون بالفعل إلى بلادهم، وأنها رصدت اللاجئين الذين تحدثت إليهم اشتكوا من تهديدهم أو إجبارهم من قبل الشرطة التركية على التوقيع على وثائق تفيد بأنهم سيعودون بمحض إرادتهم إلى سوريا.