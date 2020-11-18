وزير الخارجية البحريني يعلن موعد بدء الرحلات الجوية مع إسرائيل

اعلن وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، اليوم الأربعاء، عن بدء الرحلات الجوية بين البحرين وإسرائيل ديسمبر المقبل.

وأكد الزياني، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن التعاون الحيوي بين البحرين وإسرائيل سيمهد الطريق لفجر جديد.

ودعا الزياني الفلسطينيين والإسرائيليين العودة إلى طاولة مباحثات السلام على أساس حل الدولتين.

وأضاف أنه يجرى حاليا التجهيز لإفتتاح السفارات بين البلدين، وكذلك نظام التأشيرة الذي يتيح تنقل المواطنين.

ومن ناحيته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن السلام مع البحرين يقوم على أسس سليمة، مشيرا إلى أنه تم توقيع 3 اتفاقيات سلام في خلال 6 أسابيع فقط.