ارتفاع قياسي.. الأردن يسجل 7933 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الأربعاء، تسجيل 7933 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يجعله رقمًا قياسيًا في الأردن.

وقرّر مدير التربية والتعليم للواء الكورة بالأردن، الدكتور معن الشناق، تعليق دوام الموظفين في المديرية، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، عقب إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا المستجد.

وقال الشناق لوكالة الأنباء الأردنية، إن تعليق الدوام جاء إثر ثبوت إصابة أحد موظفي المديرية بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم تعقيم مبنى المديرية وإجراء فحوصات للمخالطين وفق الاشتراطات الصحية، على أن يستأنف العمل يوم الأحد المقبل.

كما أعلن تعليق الدوام للهيئات التدريسية والإدارية في 4 مدارس لليوم، الأربعاء، وغدًا، الخميس، والعودة الأحد المقبل، وذلك عقب تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أوساط الكوادر التعليمية.

يأتي ذلك وسط ارتفاع كبير في حدة إصابات فيروس كورونا المستجد في الأردن خلال الأيام القليلة الماضية.