قرار عاجل من الكويت عن رواتب المعلمين الوافدين خلال أزمة كورونا

قررت وزارة التربية الكويتية عدم صرف الرواتب بأثر رجعي للمعلمين الوافدين العائدين الذين منعتهم الظروف الاستثنائية المتعلقة بڤيروس كورنا من العودة إلى البلاد.
وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصادر تربوية مطلعة لـ أن هناك عددا من المعلمين كانوا خارج البلاد وتم إيقاف رواتبهم ولم يتم إنهاء خدماتهم.
والمحت الصحيفة الكويتية الى أنه بعد عودتهم ومباشرة أعمالهم لن تصرف لهم رواتبهم بأثر رجعي، لاسيما أنهم كانوا موقوفين عن العمل بشكل اضطراري، الأمر الذي أدى إلى إيقاف رواتبهم.
وبينت المصادر أن «التربية الكويتية» ستبدأ بصرف الراتب من تاريخ مباشرة المعلم عمله، مشيرة إلى أن فترة انقطاعه لن تؤثر على تقييمه السنوي كونها كانت خارجة عن إرادته
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