بومبيو: سنفرض عقوبات جديدة على إيران قريباً

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماك بومبيو، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على إيران خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك ضمن حزمة عقوبات فرضتها خلال الفترة الماضية.
وقالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات الجديدة على إيران تستهدف عشرات الأفراد والكيانات.
وأضافت الوزارة أن هذه العقوبات تشمل وزير الاستخبارات الإيراني، ومؤسسة تابعة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وهي "بنياد مستضعفان".
كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات تعدين ونفط إيراني، بالإضافة إلى شركات عاملة في مجال النقل.
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