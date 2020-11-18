افتتاح معبر عرعر الحدودي بين السعودية والعراق

بغداد ـ رويترز: قالت هيئة المنافذالحدودية العراقية في بيان امس إنه جرى فتح معبر عرعرالحدودي مع السعودية أمام التجارة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود. ومعبر عرعر مغلق منذ عام 1990 . وقد قام مسؤولون عراقيون وسعوديون بينهم السفير السعودي في بغداد بجولة في المعبر أمس.

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