لقاح «سينوفاك» يستحث استجابة مناعية سريعة

أميركا تسمح بأول فحص ذاتي للفيروس فـي المنزل

■ وفاة محافظ أربيل متأثرا بكورونا

■ الإصابات ترتفع 3 أضعاف بأسبوعين فـي سوريا

■ أكثر من 300 ألف إصابة بالمغرب

■ أعلى حصيلة يومية فـي الأردن

■ الإصابات تلامس 6 ملايين فـي البرازيل

■ فرنسا تتجاوز مليوني إصابة

■ المجر تمدد إجراءات الإغلاق

■ استمرار العمل بنظام التعليم عن بعد فـي تركيا

■ إغلاق صارم فـي جنوب أستراليا

■ آلة لأخذ عينات مسحات الحلق فـي الصين

■ إندونيسيا تعاقب رافضي الكمامة بحفر قبور ضحايا كورونا

■ روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد بمتجر فـي اليابان

■ باكستان تخصص 100 مليون دولار لشراء اللقاح

سنغافورة ـ عواصم ـ «الوطن»ـ وكالات:

أظهرت نتائج التجارب الأولية أمس أن لقاح سينوفاك بيوتيك التجريبي للوقاية من كوفيد19 استحث استجابة مناعية سريعة لكن مستوى الأجسام المضادة الذي أنتجها كانت أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض. وفي حين أن التجارب المبكرة إلى المتوسطة لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح الذي يطلق عليه اسم (كورونافاك)، قال الباحثون إنه قد يوفر حماية كافية بناء على خبرتهم مع اللقاحات الأخرى وبيانات الدراسات قبل السريرية على قرود المكاك. وقال تشو فنج تساي أحد مؤلفي الورقة البحثية “تُظهر نتائجنا أن كورونافاك قادر على إحداث استجابة سريعة للأجسام المضادة في غضون أربعة أسابيع من التطعيم عن طريق إعطاء جرعتين من اللقاح بينهما 14يوما”. وأضاف تشو في بيان نشر مع الورقة البحثية “نعتقد أن هذا يجعل اللقاح مناسبا للاستخدام الطارئ أثناء الوباء”. من جهة أخرى، قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إنها سمحت بإجراء أول فحص ذاتي لكوفيد19 في المنزل يعطي نتيجة سريعة. والفحص الذي صنعته شركة لوسيرا هيلث عبارة عن فحص جزيئي يستخدم لمرة واحدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19. وقد أظهرت بيانات موقع وورلد ميترز أن إجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بلغت 56 مليونا و41 ألفا و526 حالة.

الى ذلك، أفاد مصدر طبي بوفاة محافظ أربيل بإقليم كردستان العراق، فرست صوفي، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد. وفي سوريا كشف مدير الهيئة العامة لمشفى المواساة الجامعي في دمشق عصام الأمين أن حصيلة الإصابات المثبتة بفيروس كورونا خلال أسبوعين أكثر بـ3 أضعاف من الشهر الماضي كاملاً. بدورها، رصدت وزارة الصحة المغربية 5415 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 301 ألف و604 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في مارس الماضي. وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة. في السياق، أظهرت بيانات رسمية أن الأردن سجل 6454 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

دوليا، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 35294 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و685 وفاة، ليقترب إجمالي عدد الاصابات في البرازيل الى 6 ملايين حالة إصابة منذ بدء الجائحة. وفي فرنسا قال جيروم سالومون مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا تجاوز المليونين. فيما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران عن بدء تراجع وباء كورونا، لكنه دعا الفرنسيين إلى توخي أقصى درجات الحيطة لأن درجة الحدة في تفشيه ما زالت قوية. بدورها، قررت الحكومة المجرية تمديد العمل بالإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وتشمل حظر التجوال، حتى الثامن من فبراير المقبل. الى ذلك، قررت تركيا تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الزيادة الملحوظة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد وللحد من تفشيه. بينما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان استمرار العمل بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي وإقامة المباريات الرياضية دون جمهور”. من جانبها، ستضطر السلطات الأسترالية إلى فرض إغلاق صارم في ولاية ساوث أستراليا بالجنوب لمدة 6 أيام بسبب تفش مفاجئ للفيروس، حسبما أفاد رئيس وزراء الولاية، ستيفن مارشال.

آسيويا، طور باحثون صينيون آلة تمكن المستخدمين من أخذ عينات مسحة من الحلق لفحص كوفيد19 بأنفسهم، دون مساعدة من أي طاقم طبي. الأمر الذي سيقلل من مخاطر انتقال العدوى للعاملين الطبيين”. من جهتها، لجأت السلطات الإندونيسية إلى مجموعة من العقوبات غير التقليدية لمكافحة تفشي وباء كورونا، مثل إجبار الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامة على حفر قبور ضحايا الفيروس. وفي اليابان انضم الروبوت (روبوفي) إلى موظفي متجر حيث يتولى مهمة ضمان وضع العملاء للكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي فيما بينهم لمنع انتشار فيروس كورونا. ويوجه العملاء الروبوت في منطقة المبيعات بالمتجر الرسمي لفريق سيريزو أوساكا لكرة القدم. ويحذر روبوفي العملاء عندما يكتشف من خلال الكاميرا وتقنية شعاع ليزر ثلاثية الأبعاد أنهم لا يضعون الكمامات أو يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي. الى ذلك، وافق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على تخصيص 100 مليون دولار وعلى تسديد دفعة مقدمة لشراء اللقاح في أقرب وقت ممكن.