ترمب يقيل مسؤول أمن الانتخابات الأميركية
اقال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، الليلة الماضية مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية الاميركية كريس كريبس، قائلا انه أدلى بتصريح "غير دقيق للغاية" بشأن أمن الانتخابات الأميركية، بحسب واشنطن بوست.
وتأتي إقالة كريبس في الوقت الذي يرفض فيه ترمب الاعتراف بفوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، وفي إطار سلسلة من الإقالات لعدد من المسؤولين رفيعي المستوى الذين يُنظر إليهم على أنهم غير موالين له وللحزب الجمهوري بشكل كاف.
ومنذ تسعة ايام، أقال ترمب وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر، في إطار تغيير أوسع لتعيين الموالين له في مناصب رفيعة في البنتاغون.
وشغل كريبس مديرا تنفيذيا سابقا في شركة ميكروسوفت، وأدار الوكالة، المعروفة باسم "سي اي اس ايه"، منذ إنشائها في أعقاب المزاعم بالتدخل الروسي في انتخابات عام 2016.
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