بومبيو : إيران ستبقى معزولة حتى تغير سلوكها

وقال فى مؤتمر صحفى أمريكى بحرينى إسرائيلى مشترك، بحسب موقع "العربية": "إن الولايات المتحدة ساعدت فى تحقيق اتفاقيات السلام الأخيرة".
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن السلام مع البحرين يقوم على أسس سليمة.
وتابع : "دعم الرئيس ترامب القوى ساهم فى التوصل للسلام مع البحرين"، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 3 اتفاقيات سلام فى 6 أسابيع.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية البحرينى، عبد اللطيف بن راشد الزيانى : "متفائلون بتحقيق ما تم الاتفاق عليه مع إسرائيل".
وأضاف : "نثمن دور الولايات المتحدة فى إنجاز اتفاقيات السلام، ونتطلع إلى بدء الرحلات الجوية بين البحرين وإسرائيل"، معلناً عن بدء الرحلات الجوية بين البحرين وإسرائيل فى ديسمبر المقبل.
وتابع : "التعاون الحيوى بين البحرين وإسرائيل سيمهد الطريق لفجر جديد "، داعياً إلى استئناف مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين.
وقال : "يجب العمل من أجل حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى"، مضيفاً "دعونا نحقق سلاما يجلب الازدهار للشرق الأوسط".
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