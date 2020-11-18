بوينج تستجيب لموافقة الطيران الأمريكية على استئناف رحلات 737 MAX

وأوضح بيان صحفى للشركة، أن هذه الخطوة سوف تسمح لشركات الطيران الخاضعة لسلطة إدارة الطيران الفيدرالية قضائياً، بما فيها تلك الموجودة فى الولايات المتحدة، باتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف الرحلات، كما ستسمح لبوينج باستئناف عمليات تسليم هذه الطائرات.

وقال ديفيد كالهون، الرئيس التنفيذى لشركة بوينج: "لن ننسى أبداً الأرواح التى فقدت فى الحادثين المأساويين اللذين أدّيا إلى قرار تعليق الرحلات، فهذين الحادثين والدروس التى تعلّمناها نتيجةً لحصولهما أعادت تشكيل بوينج وعزّزت تركيز اهتمامنا على قيمنا الأساسية المتمثلة فى السلامة والجودة والنزاهة."

على مدى الشهور العشرين الماضية، عملت بوينج مع شركات الطيران بشكل وثيق وقدّمت لهم توصيات مفصّلة بشأن تعليق الطائرات والتأكيد على أنّ المعلومات والآراء التى قدموها لنا كانت جزءاً من الجهود المبذولة لإعادة الطائرات بأمان إلى الخدمة.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية بياناَ حول صلاحية الطيران، قد حدّد المتطلبات الواجب تلبيتها قبل أن تتمكن شركات الطيران الأمريكية من استئناف الخدمة، بما فى ذلك تحديث البرمجيات واستكمال تعديلات فصل الأسلاك وإجراء تدريب للطيارين وتنفيذ الإجراءات التى تضمن أنّ الطائرات جاهزة للخدمة.

وقال ستان ديل، الرئيس والمدير التنفيذى للطائرات التجارية فى بوينج: "توجيهات إدارة الطيران الفيدرالية فارقة ومهمّة، وسوف نواصل العمل مع الهيئات التنظيمية ومع عملائنا فى جميع أنحاء العالم لإعادة الطائرة إلى الخدمة.، وإضافة إلى أن التغييرات التى أجرتها بوينج على الطائرة وعلى تدريبات الطيارين، تتمثل فى 3 خطوات أساسية لتعزيز تركيزها على السلامة والجودة.

1.الاتساق التنظيمى، حيث جرى جمع أكثر من 50 ألف مهندس فى إدارة واحدة تضم وحدة جديدة لسلامة المنتجات والخدمات، ما سيؤدى إلى توحيد مسؤوليات السلامة عبر الشركة.

2.التركيز الثقافى: جرى تمكين المهندسين بشكل أكبر من حيث تحسين معايير السلامة والجودة. وتقوم الشركة بتحديد المشكلات وحلها بمستوى أعلى من الشفافية والسرعة.

3.تحسين الإجراءات: عبر اعتماد عمليات التصميم من الجيل التالى، أصبحت الشركة تقدّم مستويات أعلى من الجودة الأولية.