إعادة انتخاب نانسي بيلوسي لرئاسة الحزب الديمقراطي وترشحها لرئاسة النواب

انتخب الحزب الديمقراطي الأمريكي، اليوم الأربعاء، نانسي بيلوسي، لتكون رئيسة له، وذلك في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمامها لرئاسة مجلس النواب الأمريكي حتى عام 2022.
وأعلنت نانسي بيلوسي عن ترشيح نفسها من جديد لرئاسة مجلس النواب الأمريكي.
وانتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي،"مماطلة" الجمهوريين في الاعتراف بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية وعدم مصادقتهم على رزمة مساعدات جديدة ضد كورونا.
وقالت خلال مؤتمر صحفي بمبنى مجلس الشيوخ: "أوقفوا السيرك وابدأوا في إنجاز الأمور المهمة للشعب الأمريكي".
وأضافت أنه "من المؤسف جدا أن الجمهوريين قرروا عدم احترام إرادة الشعب".
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