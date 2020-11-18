تركيا تسجل ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتسجيل 116 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أمس الثلاثاء، قرارات جديدة أكثر صرامة في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد زيادة الإصابات في البلاد.
وقال أردوغان إنه سيتم فرض حظر التجول في عموم البلاد، نهاية الأسبوع من الساعة الثامنة مساء إلى العاشرة صباحا.
وأضاف أنه سيتم فرض حظر تجول جزئي على المسنين فوق 65 عاما والشباب دون الـ 20.
ولفت إلى أن ساعات دوام مراكز التسوق والمحلات التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة ستكون بين 10 صباحا و8 مساء.
وأكد الرئيس التركي، أن دور السينما ستظل مغلقة حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن المنافسات الرياضية ستتواصل دون جماهير، في حين سيتم تعليق أنشطة الملاعب الشعبية.
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