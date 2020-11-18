أمطار رعدية.. تحذير شديد اللهجة للدفاع المدني السعودي لسكان هذه المناطق

اصدرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي تحذيرا شديد اللهجة للجميع " المواطنين والمقيمين" وذلك وفقًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن طقس الايام الثلاثة القادمة.

وبينت الأرصاد السعودية ان فرص هطول الأمطار الرعدية – كبيرة – ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى يوم السبت القادم على أجزاء من مناطق المملكة حيث تتأثر بها مناطق ( مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وتبوك وحائل والجوف والمنطقة الشرقية ).

وأشارت الأرصاد السعودية الي انه يصحب هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة رياح نشطة السرعة، حيث يحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة ( القصيم ) بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة .

وناشدت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع ضرورة توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم .