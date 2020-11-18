رئيس إسرائيل: أحيّي عاهل البحرين على مواقفه الشجاعة

وجه رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الأربعاء، الشكر إلى العاهل البحريني حمد بن عيسى الخليفة، خلال لقائه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني الذي يزور إسرائيل.

وأعرب ريفلين عن تقديره "للمواقف الشجاعة للعاهل البحريني وتبنيه رؤية فريدة لتحقيق السلام والتعايش في المنطقة".

وأكد الزياني "نهج البحرين يقوم على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي".

وكان ريفلين قال على تويتر: "يجب على العالم كله أن يرى أعلام إسرائيل والبحرين ترترف جنبا إلى جنب اليوم في بيت الرئيس وفي شوارع القدس. إنه عهد جديد للصداقة والتعاون. السلام عليكم سعادة وزير خارجية البحرين".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، اليوم الأربعاء، عن بدء الرحلات الجوية بين البحرين وإسرائيل ديسمبر المقبل.

وأكد الزياني، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن التعاون الحيوي بين البحرين وإسرائيل سيمهد الطريق لفجر جديد.

ودعا الزياني الفلسطينيين والإسرائيليين العودة إلى طاولة مباحثات السلام على أساس حل الدولتين.

وأضاف أنه يجرى حاليا التجهيز لإفتتاح السفارات بين البلدين، وكذلك نظام التأشيرة الذي يتيح تنقل المواطنين.