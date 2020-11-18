بسبب القتال في تيجراي.. هروب 36 ألف إثيوبي إلى السودان

أعلنت مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد الفارين من القتال في إقليم تيجراي الإثيوبي إلى السودان لـ 36 ألفا.

وقال المندوب الدائم للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في السودان، أكزل إيشو، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية السودانية: "إن السودان يحتاج إلى مزيد من الدعم لمواجهة تدفقات اللاجئين بعد وصول 30 ألف لاجئ من إثيوبيا حتى الآن".

وأفادت وكالة رويترز البريطانية نقلا عن التلفزيون الإثيوبي اليوم الأربعاء، بصدور مذكرات اعتقال بحق 76 ضابطا بالجيش الإثيوبي.

وأضافت: أن القرار يأتي في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء آبي أحمد الحرب على إقليم تيجراي، وجاء لاتهام الضباط الـ76 بأنهم على صلة بزعماء إقليم تيجراي.

وقالت الشرطة الإثيوبية إن العسكريين الموقوفين اجتمعوا مع عناصر من "جبهة تحرير تيجراي" وخططوا لمهاجمة الجيش.