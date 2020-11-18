529 حالة في يوم.. بريطانيا تسجل ارتفاعا كبيرا في وفيات كورونا

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجل 16 ألفا و609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و529 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إنه يخضع للعزل الذاتي للمرة الثانية بعد أن اصبحت حياته معرضة للخطر بفعل كورونا بعد مخالطته لحالات ايجابية، على الرغم من زعمه بأنه "مليء بالأجسام المضادة" بعد التعافي من فيروس كورونا منذ المرة الاولى والتي أصيب فيها في وقت سابق من العام الجاري.

وأصر جونسون، الذي كان مريضًا بشدة بالفيروس في أبريل الماضي، في مقطع فيديو بثه على حسابه عبر تويتر، أنه يشعر بأنه "لائق صحيا مثل كلب الجزار" بعد أن اجرى اختبار وتتبع لكل من كان على صلة به.

والتقى جونسون بمجموعة من النواب المحافظين لنحو 35 دقيقة يوم الخميس، وأصيب أحدهم، ويدعى لي أندرسون، لاحقًا بأعراض فيروس كورونا وأثبتت إصابته بالفيروس.

وفي الفيديو، قال جونسون إنه تعرض لضغوط من شبكة الاختبار والتتبع، والتي خضعت للتدقيق لدقتها في تنبيه الأشخاص المصابين.

وأضاف جونسون، إن إخطاره دليل على أن النظام يعمل.

وأشار رئيس الحكومة البريطانية إلى أن تشخيصه السابق بكورونا يجعله أقل عرضة للإصابة به مرة أخرى.