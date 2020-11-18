أمريكا تسقط قضية مخدرات ضد وزير الدفاع المكسيكي

وافق قاض فيدرالي اليوم الأربعاء على طلب الحكومة الأمريكية بإسقاط تهم المخدرات ضد وزير الدفاع المكسيكي السابق سلفادور سيينفويجوس، في خطوة قالت المكسيك إنها ستعيد الثقة في علاقات التعاون الأمني ​​المتوترة بشدة.

وبحسب وكالة "رويترز"، وافقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كارول باجلي آمون على الطلب في جلسة استماع في بروكلين بنيويورك بعد إعلان المدعي العام الأمريكي ويليام بار والمدعي العام المكسيكي أليخاندرو جيرتز مانيرو أن القضية الأمريكية ستنتهي يوم الثلاثاء.

وقال القاضي في جلسة الاستماع إنه "على الرغم من أن هذه تهم خطيرة للغاية ضد شخصية مهمة للغاية، ويتبادر إلى الذهن القول المأثور القديم (عصفور في اليد)، ليس لدي أي سبب للشك في صدق قرار الحكومة".

وقال سينفويجوس (72 عاما) أمام المحكمة إنه يوافق على طلب إسقاط التهم.

وقال سيث دوتشارم، المدعي العام الأمريكي بالإنابة في بروكلين، إن مكتبه "يقف وراء قضيته" ضد سيينفويجوس، لكن اهتمامه بالمقاضاة يفوقه "المصلحة الأوسع" في الحفاظ على التعاون بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والمكسيكية.