كواليس تعقيم المسجد الحرام ضد فيروس كورونا

تعقم الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المسجد الحرام ومرافقه على مدار الساعة، ضمن جهودها الاحترازية والوقائية التي تهدف لبقاء بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية.

أوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بن بركات السويهري، أنه ضمن حملة (معًا محترزون) قامت الإدارة وبتضافر الجهود بين كوادرها البشرية من موظفين وعاملين على تكثيف عمليات تعقيم المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بأفضل وأجود المعقمات الصديقة للبيئة، كما يتم تعقيم عامة المكاتب الإدارية ومكتبة المسجد الحرام على مدار الساعة.

وأكد أن التعقيم مستمر على مدار 24 ساعة، وأن المواد المستخدمة صديقة للبيئة وغير ضارة، لذا لا نضطر لإغلاق المواقع وقت التعقيم، حيث يبلغ عدد العمال 450 عاملًا، مختصون للتعقيم، مستخدمين أكثر من 4500 لتر يوميًا من المعقمات، بهدف أن يكون البيت العتيق مكانًا معقمًا، في ظل مضاعفة الجهود والتنسيق التام بين الرئاسة وكافة القطاعات الحكومية المرتبطة بخدمة بيت الله الحرام وضيوفه.