بسبب لقاح كورونا.. انخفاض أسعار الذهب

كشفت بيانات التداول في سوق الذهب الأمريكي، اليوم الأربعاء، تراجع أسعار الذهب، وذلك بالتزامن مع قرب طرح لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية فإن سعر عقود الذهب الأجلة لشهر ديسمبر، شهدت انخفاضا في بورصة نيويورك بنسبة 0.42%، أي ما يعادل 7.8 دولار أمريكي، كما انخفضت العقود الأجلة للفضة ايضا بنسبة 0.62% أي ما يعادل 24.5 دولار للأوقية.

ويفضل المستثمرون الاستحواذ على الأصول المحفوفة بالمخاطر، مما يضغط على قيمة الذهب كأصل آمن.

وأعلنت شركة فايزر الأمريكية، الأربعاء، عن ارتفاع نسبة فعالية لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه إلى 95%.

وذكرت الشركة أن تحليلا نهائيًا لتجربة المرحلة الثالثة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا أثبت أنه فعال بنسبة 95٪ في الوقاية من فيروس كورونا، حتى عند كبار السن.

وأكدت أنه لم يتسبب في مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.