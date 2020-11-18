الأمم المتحدة: عقوبات دولية ستفرض على المتورطين بالفساد في ليبيا

نقلت قناة "العربية" عن الأمم المتحدة قولها إنها ستفرض عقوبات دولية على المتورطين بالفساد في ليبيا.
وأضافت أن هناك مطالبات من الأمم المتحدة بمعاقبة المتورطين بالفساد في ليبيا ورفضها لأي ممارسات فساد خلال الحوار السياسي الليبي.
ويشار إلى أن قضايا الفساد لطالما ارتبطت بكبار مسؤولي حكومة الوفاق في طرابلس التي تعاني من تردي الخدمات ونهب الثروات.
وفي السياق، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، الثلاثاء، عن دعمها مسار السلام الليبي، مشددة على أهمية التركيز على فرض حظر الأسلحة وأمن الحدود وتوفير التدريب.
وحثت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبي جميع الليبيين على تغليب مصلحة بلدهم وتقديم تنازلات لتحقيق السلام.
وكانت حكومة الوفاق الليبية أعلنت، أن رئيسها فايز السراج سيسلم السلطة بعد انتهاء الحوار الليبي واختيار سلطة تنفيذية.
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