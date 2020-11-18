آبي أحمد يعتقل عشرات الضباط بالجيش الإثيوبي

أفادت وكالة رويترز البريطانية نقلا عن التلفزيون الإثيوبي اليوم الأربعاء، بصدور مذكرات اعتقال بحق 76 ضابطا بالجيش الإثيوبي.

وأضافت: أن القرار يأتي في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء آبي أحمد الحرب على إقليم تيجراي، وجاء لاتهام الضباط الـ76 بأنهم على صلة بزعماء إقليم تيجراي.

وقالت الشرطة الإثيوبية إن العسكريين الموقوفين اجتمعوا مع عناصر من "جبهة تحرير تيجراي" وخططوا لمهاجمة الجيش.

وأعلن السودان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد اللاجئين إليها من إثيوبيا لأكثر من 27 ألفا.

ووفقا لوكالة الانباء السودانية "سونا"، اجتماعا مشتركا بين المفوضية السامية لشئون وإدارة مشاريع إسكان اللاجئين مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بولاية القضارف.

وناقش الإجتماع الوضع الراهن لدخول اللاجئين الاثيوبيين فى مواقع العبور الحدودية والمعسكرات ومراكز استقبال اللاجئين الإثيوبيين والأوضاع الإنسانية للاجئين على خلفية ارتفاع تدفقات اللاجئين .

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت الأمم المتحدة، من أزمة إنسانية منتظرة جراء القتال الدائر عند الحدود بين إثيوبيا والسودان، في إقليم تيجراي الاثيوبي.