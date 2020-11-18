كيفية طلب اعفاء بنك التسليف والشروط الواجب توافرها للحصول علي الإعفاء

يبحث كثير من المستفيدين من قروض بنك التسليف والادخار علي تقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف التي حصلوا عليها، وللحصول علي إعفاء سداد الأقساط المتبقية من قروض بنك التسليف فلا بد من إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم الأعفاء، وقد أتاحت وزارة المالية هذه الخدمة لمستحقي الضمان الاجتماعي، فقد يتقدم المقترض بطلب إعفاء القروض من بنك التسليف برقم الهوية فمن حق أي مواطن مقترض أن يحصل علي هذه الخدمة إذا توافرت الأوراق والمستندات المطلوبة تحت رعاية الديوان الملكي السعودي.

أعفاء قروض بنك التسليف لعدد كبير من المقترضين

فقد قرر الملك محمد بن سليمان حفظه الله ورعاه وأدام عزه في المملكة قرار بشأن أعفاء قرض بنك التسليف برقم الهوية، بحيث يقوم بمساعدة الشعب السعودي بسبب تدهور الأحوال المعيشية التي يعيشها كثير من المواطنين السعوديين بعد إنتشار فيرس كرونا مما تسبب في تعطيل المصالح الحكومية وقفل المصالح الخاصة والمحلات، فقد سعت الحكومة السعودية لكي توفر للشعب السعودي أفضل حياه وتسعي لتخفيف الحمل عليهم، فقد اتخذت المملكة قراراً لدعم المتضررين وتخفيف الحمل علي الاسر المتضررة.

ومتابعه لقرارات الملك محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه وأدام عزه في المملكة قراراً لأعفاء عدد كبير من المواطنين المقترضين لبنك التسليف( بنك التنمية الاجتماعية) فقد تم إعفائهم من سداد أقساط قرض بنك التسليف لمدة عام، فيمكن لأي مقترض الدخول والاستعلام عن إعفاء( بنك التسليف) فأن الأعفاء يتم في خلال ساعة إذا توافرت كل الشروط المطلوبة.

رقم هوية المقترض الخاصة. رقم العقد الذي تم بين بنك التسليف والمقترض. الحفيظة( رقمها، تاريخها، مصدرها). نوع المقترض رجل أو امرأة، ويكتب الاسم رباعي. يكتب المقترض جميع بياناته بشكل كامل ثم يقوم بالإمضاء علي الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم علي إعفاء قروض بنك التسليف

صورة من البطاقة الشخصية للمقترض.

بيان يوضح الظروف الاقتصادية للشخص الطالب للإعفاء.

الكارت العائلي.

صورة التقارير الطبية للعميل المقترض.

المقترض يوقع علي طلب الأعفاء من بنك التسليف.

رابط تقديم طلب الأعفاء من بنك التسليف

الدخول علي الموقع الإلكتروني لبنك التسليف والادخار.

نوع القرض.

رقم هوية العميل.

اسم العميل بالرباعي

رقم حفيظة المقترض

مصدر حفيظة المقترض

تاريخ الحفيظة

رقم عقد ألاتفاق بين العميل والبنك

إن وجد شركاء في القرض فلا بد من كتابة أسمائهم

اسم العميل بالكامل

رقم بطاقة مقدم الطلب

رقم الهاتف الشخصي

كيفية طلب الإعفاء من بنك التسليف