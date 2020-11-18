أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 167 خرقاً لوقف النار بالحديدة

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قوى العدوان ارتكبت 167 خرقاً لوقف النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان 167 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. قوى العدوان ارتكبت 167 خرقاً لوقف النار بالحديدةارتكبت قوى العدوان 167 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات تضمنت محاولتي تسلل في كيلو16 والتحيتا و 22 خرقاً بقصف مدفعي و76 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وذكر المصدر أن من بين الخروقات أربع غارات لطيران تجسسي على الدريهمي وتحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء شارع الخمسين والتحيتا والجبلية والدريهمي.

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