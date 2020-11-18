بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن مرفأ بيروت .. شاهد

أعلن الجيش اللبناني عن توقيع اتفاقية في مرفأ بيروت، اليوم الأربعاء، بين قيادة الجيش ومديرية الجمارك وإدارة مرفأ بيروت من جهة، وشركة Combi lift الالمانية من جهة أخرى، لمعالجة 52 مستوعبًا يحتوي مواد خطرة، بالطرق العلمية الآمنة والمناسبة.

ويشار الي ان الرابع من أغسطس الماضي كان شهد انفجار عنيف بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المبانى وانهارت شرفاتها وسقط عشرات القتلى.

وأصيب أكثر من 6 آلاف شخص جراء الانفجار، وتم الإعلان حينها من قبل مجلس الدفاع الأعلى فى لبنان بيروت مدينة منكوبة، وتم رفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار.

كما شهد لبنان موجة مظاهرات معارضة رافقتها أعمال شغب واشتباكات عنيفة فى العاصمة بيروت، حيث تعرضت مقرات بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية فى العاصمة للاقتحام على أيدى حشود من المحتجين الغاضبين.