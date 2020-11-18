إيطاليا تسجل 753 وفاة جديدة بـ كورونا

أعلنت الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 34 الفا و283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و753 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال علماء إن فيروس كورونا المستجد ربما انتشر في إيطاليا منذ شهر سبتمبر من العام الماضي 2019.
وحسب دراسة أجراها المعهد الوطني للسرطان (INT) في مدينة ميلانو الإيطالية، فإن النتائج تشير إلى أن فيروس كورونا ربما انتشر خارج الصين في وقت مبكر مما كان يعتقد سابقًا.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن "كوفيد-19"، لم يكن معروفًا قبل الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر 2019.
وتم اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا في إيطاليا في 21 فبراير الماضي ببلدة صغيرة بالقرب من ميلانو.
لكن النتائج التي توصل إليها الباحثون الإيطاليون، والتي نشرتها مجلة Tumori Journal العلمية التابعة لـ INT، تظهر أن 11.6٪ من 959 متطوعًا سليمًا مسجلين في تجربة فحص سرطان الرئة بين سبتمبر 2019 ومارس 2020، قد طوروا أجسامًا مضادة لفيروس كورونا قبل فبراير بفترة طويلة.
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