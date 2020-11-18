اليونان: سنلجأ إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة تركيا في حالة واحدة

أعلن رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، لجوء بلاده إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، في حالة عدم الوصول لحل مع تركيا عبر الحوار.
وقال رئيس الوزراء اليوناني: "إذا لم تستجب تركيا للحوار فالاتحاد الأوروبي سيحمي مصالحه".
وأكد كيرياكوس في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام العربية أن الإجراءات التركية قوضت وحدة حلف شمال الأطلسي "الناتو" طوال العام الجاري 2020.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعرب عن إدانته للتصرفات التركية التي تتعارض مع الشرعية الدولية في قبرص.
وأكد الاتحاد الأوروبي استنكاره إعادة فتح منتجع فاروشا في قبرص، داعيا تركيا للتصرف بمسئولية؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وحذّر الاتحاد الأوروبي تركيا من أن القمة المقبلة ستتخذ قرارات "مناسبة" بشأن أزمة شرق المتوسط.
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