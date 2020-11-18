إعلامية كويتية: مصر ركيزة الأمن القومي من الخليج إلى المحيط

أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن مصر لها دورًا محوريًا فى أمن واستقرار المنطقة لتمتعها بثقل دبلوماسي وسياسي جعل منها قوة مؤثرة فى الشرق الأوسطـ، فهى عمود خيمة العرب وقلب العروبة النابض، لافتة إلى الإنجازات التى تشهدها مصر يوما بعد يوم لا تعد فخرًا للمصريين فقط بل فخرًا لكل العرب.

وقالت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج"، إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أكد الدور المحوري لمصر وهو دور أساسي كـ ركيزة للأمن والإستقرار فى الشرق الأوسط من الخليج إلى المحيط، فضلًا عن الروابط الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتعاون المستمر فى كافة المجالات ، وهذا ما حرص أمير الكويت على تأكيده للجميع خلال لقائه بوزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته للكويت قبل ثلاثة أيام.

وأشارت الرشيد، إلى أن أمير الكويت حريص كل الحرص على العلاقات الكويتية المصرية فهى علاقات راسخة متجذرة مصيرية ، مؤكدة أن لا أحد يستطيع أن يؤثر على علاقات الشعبين وعلى مسار العلاقات الرسمية التى تحظى بتقدير كبير ومحبة متبادلة بين الجانبين.

وأكدت الإعلامية الكويتية، أن دعوة الرئيس السيسي للشيخ نواف الأحمد لزيارة مصر تجسد أسمى معاني الأخوة التى عهدناها من قبل قيادة البلدين وسيف قاطع أمام المهاترات التى يشنها الذباب الإلكتروني وأصحاب الأقلام المأجورة الذين يستهدفون ضرب علاقات البلدين.