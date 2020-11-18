بـ 1038 إصابة.. أكبر حصيلة وفيات لـ كورونا في الجزائر خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكبر حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا المستجد، بعدما رصدت ، 20 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة حالتين عن اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2206.
وبدوره افاد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار في تصريحات صحفية له اليوم بأنه تم ، تسجيل 1038 إصابة جديدة بزيادة 36 حالة عن حصيلة يوم أمس، ليبلغ بذلك مجموع الإصابات 70 ألفا و629.
كما تم تسجيل 627 حالة شفاء جديدة، ليصبح بذلك عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 46 ألفا و386. فيما يتواجد 43 مصابا في العناية المركزة.
فيما دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، اليوم الأربعاء، الأئمة، إلى تخصيص خطبة الجمعة المقبلة لموضوع وجوب حفظ النفس باحترام تدابير الوقاية الصحية والتباعد الجسدي
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