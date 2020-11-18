البيعة السادسة للملك سلمان.. إعلامي لبناني: ذكرى عزيزة على الأمة العربية والإسلامية

أكد الإعلامي اللبناني طارق أبوزينب، أن مناسبة ذكرى البيعة السادسة لتسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، هي ذكرى عزيزة جدًا على الأمة العربية والإسلامية.

وأوضح "أبوزينب" في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن المملكة العربية السعودية حققت الكثير على الأصعدة كافة سعوديًا وعربيًا ودوليًا وبمسيرة الرؤية 2030 منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في المملكة.

وأشار الإعلامي اللبناني أن هذه الذكرى المباركة تتزامن أيضًا، مع ترؤس المملكة العربية السعودية قمة مجموعة العشرين الاقتصادية، في عام يعتبر هو الأصعب عالميًا، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضاف: وتتواصل المملكة العربية السعودية بالنهضة والازدهار والنجاح في عهد مبارك، حيث مدت المملكة يد الإنسانية والخير والمساعدة الى دول كثيرة مكلومة وساعدت شعوبًا عديدة مستضعفة.

وختم الإعلامي طارق أبو زينب تصريحاته داعياً إلى خادم الحرمين الشريفين قائلاً: أسأل الله تعالى دوام الصحة والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان ال سعود ودوام التقدم والتألق للمملكة العربية السعودية".