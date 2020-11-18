الصحة العالمية: أكثر من مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع

أعلنت منظمة الصحة العالمية، رصد أكثر من مليون حالة إصابة جديدة بفيروس /كورونا / في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي .

وقال مساعد مدير فرع منظمة الصحة العالمية في البلدان الأمريكية، يارباس باربروسا - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - إن مؤشر الحالات الجديدة ارتفع بشكل متسارع في الولايات المتحدة، حيث سبق أن سجلت أكثر من مليون مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأضاف أن منطقة الأمريكتين رصدت بشكل عام الأسبوع الماضي نحو 1.5 مليون إصابة و19 ألف حالة وفاة جديدة جراء الجائحة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس بـ11.37 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بـ249 ألف وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم ارتفع بنحو 4 ملايين خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم في أسبوع واحد منذ بداية الوباء.