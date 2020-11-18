خطوات إسقاط قروض بنك التنمية الاجتماعية من علي المستفيدين من احدي تمويلات البنك

يسعى الكثير من المواطنين الحاصلين على قروض من بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف علي معرفة كيفية إسقاط هذه القروض, حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية وذلك لما يقدمه من خدمات مصرفية وتمويلات عديدة ومميزه للمواطنين داخل المملكة, حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويلات مميزه بدون فوائد وفقاً لشروط ومتطلبات محددة, حيث من ضمن هذه القروض أو التمويلات, تمويل الأسرة وتمويل آهل والذي يصل كلا منها إلي 60 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً, كما يوجد تمويل كنف للمطلقات والأرامل والذي يصل إلى 30 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً بدون فوائد, وهناك من حصل علي هذه القروض ولا يستطيع سدادها وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة, لذلك أتاح بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف خدمة إعفاء بنك التسليف لإسقاط القروض علي المواطنين الغير قادرين على سدادها وذلك وفقاً لأوراق وشروط محدده.

خطوات طلب إعفاء قروض من بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف

هناك بعض الخطوات والأوراق التي حددها بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف لكي يستطيع الشخص الحاصل على احدي قروض البنك أن يقدمها لكي يقوم بإسقاط هذه القروض من عليه.

إحضار الهوية الشخصية للشخص الراغب في الحصول على إعفاء بنك التسليف. إحضار كارت العائلة. الإتيان بشهادة تبين وتوضح الحالة الصحية للشخص المتقدم. أن يأتي الشخص المتقدم للحصول على إعفاء بنك التسليف شهادة تبين إجمالي الدخل الشهري له. ثم تقوم بعد ذلك بكتابة علي الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية كافة المعلومات الخاصة بالقرض الذي قمت بالحصول عليه من بنك التنمية الاجتماعية, وذلك من حيث تاريخ أخذ القرض ونوع القرض. ثم تقوم بعد ذلك بالتوقيع علي طلب إعفاء بنك التسليف. ثم بعد ذلك تقوم بإرسال هذا الطلب إلي الديوان الملكي عبر البريد السعودي.

اقصي دخل شهري للشخص المتقدم هو 12 ألف ريال. يجب أن لا يقل راتب الشخص المتقدم عن ألفين ريال. يجب أن تكون جنسية الشخص المتقدم سعودية. أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 25 عاماً إلي 70 عاماً.

الشروط العامة للحصول علي تمويلات بنك التنمية الاجتماعية