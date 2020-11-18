إسرائيل تتعهد بإطلاق خدمة جديدة لمنح التأشيرات للبحرينيين مطلع ديسمبر

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلى، جابى أشكنازى، خلال استقباله نظيره البحرينى عبد اللطيف الزيانى الذى وصل البلاد على رأس وفد رسمى بأول زيارة من نوعها، أن اليوم هو: "يوم تاريخى بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط التى شهدت تغيرات إيجابية جذرية فى الأشهر الماضية"، مضيفا:" الشرق الأوسط كان مسرحا لنزاعات وحروب لا تحتمل . والآن حان وقت السلام".

وقال أشكنازى، إن بلده يحقق الآن السلام الذى كان كافة الإسرائيليين يحلمون به منذ سنين، مضيفا: "سنعمل من أجل ضمان أن يتمكن مواطنو البحرين من الحصول على التأشيرات لدخول إسرائيل عبر موقع إلكترونى خاص اعتبارا من أول ديسمبر، بالإضافة إلى تسيير رحلات طيران مباشرة بين الدولتين قريبا".

من جانبه، أعلن الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، خلال استقباله فى مقره وزير الخارجية البحرينى، عن بداية "حقبة جديدة للصداقة والتعاون والشراكة"، مضيفا: "إسرائيل تبذل مساع حثيثة لتطوير تكنولوجيات منها الماء والأمن الغذائى، وبإمكاننا معا تذليل هذه التحديات المشتركة والسعى الى مستقبل أفضل لكل شعوب المنطقة بمن فيهم جيراننا الفلسطينيين".