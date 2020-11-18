إعادة انتخاب بيلوسى لقيادة الحزب الديمقراطى فى مجلس النواب الأمريكى

وبحسب "روسيا اليوم"، كتب الحزب الديمقراطى فى حسابه على "تويتر"، " مبروك لنانسى بيلوسى على انتخابها مرة جديدة لتكون قائدتنا الشجاعة فى مجلس النواب، ومرشحتنا لمنصب رئيس مجلس النواب". وبحسب الـ"CNN" فإن بقاء بيلوسى فى منصبها كرئيس للمجلس هو دليل على مدى قوة قبضتها على الديمقراطيين فى مجلس النواب حتى بعد أن تكبدوا خسائر مخيبة للآمال فى انتخابات 2020.

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