الصحة العالمية توجه صدمة بشأن لقاحات كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" هذا الشتاء لن يساعد البلدان في التغلب على الموجة الحالية من عدوى كوفيد-19 التي تجتاح أوروبا وأمريكا الشمالية، ويقضي على المستشفيات المكتظة بالمرضى.

وقال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية: "لم نصل إلى اللقاحات بعد. سنصل إليها، لكننا لم نصل"، مضيفا أن: "العديد من البلدان تمر بهذه الموجة من كورونا، وسوف تستمر هذه الموجة بدون لقاحات".

وأضافت الوكالة أن العديد من دول العالم اتخذت إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وإغلاق البلاد، والبقاء في المنزل قدر الإمكان.

وتابعت أن: "يبدو أن هذه الجهود تعمل حتى الآن، حيث أبلغت أوروبا عن انخفاض بنسبة 10٪ في الحالات خلال الأسبوع الماضي "لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر"، مشيرة إلى أنه مع ذلك، زادت وفيات فيروس كورونا، التي تتأخر عادة عن الحالات المبلغ عنها لأسابيع، بنسبة 18٪ في المنطقة خلال نفس الفترة. في الأمريكتين ، ارتفعت الحالات بنسبة 41٪ خلال الأسبوع والوفيات بنسبة 11٪.

وتوقع رايان أن نتائج المرضى المصابين بأمراض خطيرة قد تزداد سوءًا في بعض البلدان التي تعاني من إرهاق النظم الصحية لأن العاملين في مجال الرعاية الصحية يضطرون إلى تقنين وقتهم واهتمامهم.