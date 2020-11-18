فلسطين تعلن عودة سفيريها إلى الإمارات والبحرين

كشف مسئول فلسطيني، اليوم الأربعاء، عن عودة سفيري السلطة الفلسطينية إلى كل من البحرين والإمارات من جديد.

وكانت السلطة الفلسطينية، أعلنت أنها ستستأنف التنسيق الكامل مع إسرائيل، وذلك بعد تعليقها في مايو الماضي، بسبب الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الشئون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر"، "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادًا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك.. وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

وتنص اتفاقات السلام المؤقتة الموقعة في التسعينيات على إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، بحسب وكالة "رويترز".

وبعد قطع التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل في مايو الماضي، قال مسئولون فلسطينيون إن خطط تل أبيب لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ستجعل حل الدولتين مستحيلًا.

وأوقفت الإمارات خطط الضم الإسرائيلية عبر الوصول إلى اتفاق مع إسرائيل توسطت فيه الولايات المتحدة، لعقد اتفاقية سلام بين أبوظبي وتل أبيب، مقابل وقف خطط الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية المحتلة والبدء في مفاوضات سلام لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.