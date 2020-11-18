نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر ومواصفات شاومي xiaomi mi 10t pro 5g الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه شاومي عن هاتفها الجديد شاومي xiaomi mi 10t pro 5g عبر الصفحة الخاصة بشركه شاومي علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما عملت شركه شاومي علي تطوير هاتف شاومي xiaomi mi 10t الجديد أيضا من شاومي والتي عملت عليه هو التطوير من الهاتف، مما أثارت المنافسة بين هواتفها والهواتف الأخري من حيث المميزات والمواصفات التي سوف نختصرها لكم من خلال هذه المقالة.

مواصفات شاومي xiaomi mi 10t pro 5g

أعلنت شركه شاومي عن مواصفات هاتفها الجديد شاومي xiaomi mi 10t pro 5g وهي كالاتي:

الهاتف يدعم شبكات اتصال حتي الجيل الخامس.

الهاتف يدعم مكان لشريحتين من نوع نانو.

أبعاد الهاتف 9.3*76.4*165.1 ملي ويزن الهاتف 218 جرام.

يتوافر الهاتف باللون الأسود واللون الفضي واللون الأزرق.

شاشه الهاتف من نوع ips lcd مثل هاتف انفنكس infinix zero 8i بمساحه 6.67 بوصه ونسبتها في واجهه الهاتف بنسبه 85.2% ودقتها 2400*1080 بكسل وكثافه بكسلات 394.6 بكسل لكل بوصه وأبعاد الشاشة 20:9 وذلك لعرض محتوي اكبر عند الاستخدام.

الهاتف يتوافر بنسختين الأولي بذاكره 128 جيجا مع ذاكره 8 والنسخة الثانية 256 جيجا مع ذاكره 8 جيجا.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

الهاتف يدعم معالج qualcomm sm8250 snapdragon 865 بتكنولوجيا 8 نانو ثماني النواة مع معالج رسومي adreno 650.

الكاميرا الخلفية للهاتف الأولي وهي الرئيسية بدقه 108 ميجا بكسل والثانية بدقه 13 ميجا بكسل والثالثة بدقه 5 ميجا بكسل للتصوير لماكرو.

الكاميرا الأمامية تتميز بدقه 20 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم بصمه الإصبع مع وجود بصمه وجه.

علبه الهاتف تحتوي علي الهاتف والشاحن وكابل usb type c وجراب ظهر ودبوس.

الهاتف يدعم بطاريه بسعة 5000 ملي أمبير من الليث يوم وغير قابله للإزالة مع شاحن بقوه 33 وآت.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

الهاتف يدعم رام 8 جيجا بايت.

سماعه الهاتف الخارجية استريو.

عيوب شاومي xiaomi mi 10t pro 5g

يوجد بعض العيوب البسيطة التي وجدت في هاتف شاومي xiaomi mi 10t pro 5g الجديد وهي:

الهاتف غير مقاوم للماء والغبار رغم ارتفاع سعره.

لا يوجد مكان لكارت ميموري.

عدم وجود فتحه لسماعه الأذن.

لا يمكن تغيير البطارية.

كم سعر شاومي xiaomi mi 10t pro 5g

أعلنت شركه شاومي عن سعر هاتف شاومي xiaomi mi 10t pro 5g وهو 700 دولار ما يعادل بالسعودي 2600 ريال وبالمصري 11000 جنيه مصري، كما يمكنك معرفه سعر آوبو oppo reno Mo salah edition.