نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات شاومي xiaomi mi note 10 lite الجديد وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه شاومي عن هاتفها الجديد من سلسه mi note حيث أعلنت عن هاتف شاومي xiaomi mi note 10 lite الجديد من شاومي عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي وهو التحديث لهاتف xiaomi mi 10t والتي أعلنت عن اهم المميزات التي عملت علي تطويرها في الهاتف الجديد رغم أنها أصدرت اخر هاتف من فئه mi note في العام الماضي لذلك أعلنت عن نسخه lite الجديدة من شاومي والتي سوف نعلن عنها من خلال هذه المقالة.

مواصفات شاومي xiaomi mi note 10 lite

أعلنت شركه شاومي عن مواصفات هاتفها الجديد شاومي xiaomi mi note 10 lite والتي سوف نختصرها لكم في الأتي:

أبعاد الهاتف 157.8*74.2*9.76 ملي مع وزن 204 جرام.

الهاتف يدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الرابع.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

الهاتف يدعم شريحتين من نوع نانو.

الهاتف مصنوع من الزجاج.

شاشه الهاتف من نوع amoled بحواف منحنيه من الجوانب بمساحه 6.47 انش وجودتها 2400*1080 fhd ومساحه بكسلات 398 بكسل بأبعاد عرض 19.5:9 وتتميز بوجود طبقه حماية وتتميز بوجود خاصيه dark mode لتحويل النظام إلي اللون الأسود.

ذاكره الهاتف تتمثل في نسختين 128 الأولي بذاكره عشوائية 6 ونسخه اخرى بذاكره 8.

الكاميرا الخلفية للهاتف رباعيه الأولي بدقه 64 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل والرابعة بدقه 5 ميجا بكسل والخاصة بالعزل مع دعم الكاميرا فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية بدقه 16 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم معالج من نوع snapdragon 730g كما في هاتف آوبو oppo a92 بتكنولوجيا 8 نانو ومعالج رسومي من نوع adreno 618.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي لعزل الصوت عن الضوضاء.

الهاتف يدعم بصمه اصبع في الشاشة مع وجود بصمه وجه.

الهاتف يدعم بطاريه بسعة 5260 أمبير مع شاحن سريع بقوه 30 وآت.

ألوان الهاتف اللون البنفسجي واللون الأبيض واللون الأسود.

عيوب شاومي xiaomi mi note 10 lite

يوجد بعض العيوب البسيطة في شاومي xiaomi mi note 10 lite وهي:

الهاتف يعتبر وزنه ثقيل نسبيا.

علبه الهاتف لا يوجد بها سماعه أذن.

لا يحتوي علي مكان لكارت ميموري.

الهاتف من الزجاج مما يعرضه للكسر.

لا يوجد تحديث بالمعالج لا نفس معالج بنفس الأجهزة.

سعر شاومي xiaomi mi note 10 lite

أعلنت شركه شاومي عن سعر شاومي xiaomi mi note 10 lite الجديد عبر صفحه التواصل الاجتماعي للنسخه 128 مع 6 جيجا بسعر 1225 ريال سعودي ما يعادل بالمصري 5500 جنيه أما النسخة 128 مع 8 جيجا بسعر 1320 ريال ما يعادل بالمصري 5900 جنيه كما يمكنك معرفه سعر شاومي xiaomi mi 10t pro 5g.