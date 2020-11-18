مليونا إصابة بكورونا في أفريقيا.. والمشكلة "لا تتغير"

رغم البطء في إضافة الحالات المبلغ، عنها مقارنة بمناطق أخرى في أنحاء العالم، جاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا المليونين، الأربعاء.
ومع تسجيل أكثر من 2 مليون و12000 حالة، تمثل القارة السمراء أقل من 4 في المئة من الحالات المسجلة في أنحاء العالم، لكن الكثير من الخبراء يعتقدون أن العدد الحقيقي أكبر من المعلن.
ويعتقد الخبراء أن العديد من حالات الإصابة بكوفيد-19 والوفيات ذات الصلة يتم إغفالها على الأرجح في أفريقيا، لأن معدلات الفحص في القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار من بين أدنى المعدلات في العالم.
كما أنه لا يتم تسجيل أسباب الكثير من الوفيات، بحسب ما نقلت "رويترز".
ووصل معدل وفيات كوفيد-19 في المنطقة عند 2.4 في المئة تقريبا، وهو ثالث أعلى معدل في العالم بعد أميركا اللاتينية والشرق الأوسط، على الرغم من أن إجمالي الوفيات المبلغ عنها أقل بكثير.
وسجلت إفريقيا حتى الآن 48 ألف حالة وفاة من جراء فيروس كورونا.
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